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Федоров анонсував ще два етапи цифрової блокади Росії

Роман ПетренкоНеділя, 6 березня 2022, 14:41
Федоров анонсував ще два етапи цифрової блокади Росії
федоров, мінцифри

Наразі завершується перший етап цифрової блокади росіян, попереду ще два, повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Пам'ятаєте, я говорив про те, щоб розбудити громадян РФ, які винесуть Путіна, потрібно спершу заблокувати Visa та Mastercard, а потім — Apple Store та Google Play.

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Перший крок зроблений. Тепер ми фокусуємося на маркетах. Блокування зупинить можливості бізнесів РФ розвиватися, а громадян — отримувати сервіси.

Це буде фінал першого етапу цифрової блокади. Так, першого, це тільки початок. Попереду ще два важливі етапи".

Деталі: Федоров пообіцяв згодом розповісти про наступні два етапи, наразі ніяких подробиць немає.

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Теми: ФедоровсанкціїРосія
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