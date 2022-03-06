Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Федоров анонсував ще два етапи цифрової блокади Росії

Роман ПетренкоНеділя, 6 березня 2022, 15:41
федоров, мінцифри

Наразі завершується перший етап цифрової блокади росіян, попереду ще два, повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Пам'ятаєте, я говорив про те, щоб розбудити громадян РФ, які винесуть Путіна, потрібно спершу заблокувати Visa та Mastercard, а потім — Apple Store та Google Play.

Перший крок зроблений. Тепер ми фокусуємося на маркетах. Блокування зупинить можливості бізнесів РФ розвиватися, а громадян — отримувати сервіси.

Це буде фінал першого етапу цифрової блокади. Так, першого, це тільки початок. Попереду ще два важливі етапи".

Деталі: Федоров пообіцяв згодом розповісти про наступні два етапи, наразі ніяких подробиць немає.

Теми: ФедоровсанкціїРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Абсолютна більшість німців, французів та італійців – за вступ України до ЄС

18 доба війни: ворог планує залучити півтори тисячі морських піхотинців

Львівщина: росіяни випустили 8 ракет по полігону поблизу кордону з Польщею

ВіДЕОРосіяни гатять по Попасній забороненими фосфорними боєприпасами — поліція

Трупів нереально багато: у Білорусь звозять убитих російських військових – ЗМІ

Абрамович врятував свою яхту від санкцій — перегнав її з Іспанії до Чорногорії

Усі новини...
Федоров
Україна перейшла в наступ у кібервійні з Росією
Федоров просить Youtube-блогерів запустити трансляцію для росіян
В Україні відбувся перший тест Starlink: швидкість - до 200 Мбіт/с
Останні новини
08:34
фото Ракетний обстріл Харкова: під завалами знайшли тіло жінки
08:24
Абсолютна більшість німців, французів та італійців – за вступ України до ЄС
08:10
У Білорусі не вистачає крові для поранених російських військових – штаб
08:05
Росіяни обстрілюють міста Луганщини, навіть будинок літніх людей – із танку
07:50
Окупанти знову бомбили аеропорт в Івано-Франківську – мер
07:50
Венедіктова: Більше 1700 кримінальних справ про воєнні злочини РФ
07:35
18 доба війни: ворог планує залучити півтори тисячі морських піхотинців
07:14
Львівщина: росіяни випустили 8 ракет по полігону поблизу кордону з Польщею
07:06
Офіс Макрона: Путін не демонструє готовності припинити війну проти України
07:05
Рада збереться орієнтовно на початку наступного тижня – Корнієнко
Усі новини...