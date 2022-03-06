МЗС закликає українців у країнах ЄС до масштабних акцій з вимогою швидкого вступу України в Євросоюз

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав українців у державах Європейського Союзу мобілізуватись для проведення наступного тижня масштабних акцій на підтримку швидкого вступу України в ЄС.

Про це глава української дипломатії сказав на брифінгу в неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Я закликаю кожного українця, кожного українця, який живе за кордоном чи тимчасово там перебуває, кожного члена української діаспори мобілізуватися і наступного тижня провести по всіх країнах Європейського Союзу потужні публічні заходи на підтримку якнайшвидшого прийняття України до Європейського Союзу", - зазначив міністр.

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Кулеба закликав українців об’єднуватися з місцевими активістами та медіа, щоб побудувати потужну кампанію на підтримку швидкого вступу України в ЄС, оскільки зараз, за його словами, склався унікальний момент.

"Ми фіксуємо у всіх країнах Європейського Союзу збільшення підтримки членства нашої держави в ЄС. На вашому боці сотні тисяч і мільйони громадян країн-членів ЄС. Достукатись до них, мобілізуйтесь, і зробіть так, щоб їхні уряди почули їх, і щоб рішення щодо члеснвта України в ЄС були ухвалені якнайшивдше", - сказав Дмитро Кулеба.

Як відомо, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства після того, як відповідну заявку підписав президент Володимир Зеленський.

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Детально про заявку України щодо членства дивіться у пояснювальному відео ЄвроПравди або читайте у статті "До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ"