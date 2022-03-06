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Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 6 березня 2022, 16:31
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Володимир Путін готовий продовжити діалог з Україною, якщо вона виконає всі "відомі російські вимоги".

Джерело: Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє РИА Новости з посиланням на пресслужбу Кремля

Дослівно Кремль: "Виражено готовність до продовження діалогу – за умови безумовного виконання відомих російських вимог.

Головне, щоб українська сторона серйозно підійшла до досягнення домовленостей, реалізація яких є важливою для припинення бойових дій".

Деталі: Путін також заявив Макрону, що Запорізька АЕС працює у штатному режимі, радіоактивний фон у нормі, а фізична та ядерна безпека станції надійно захищена.

Він також стверджує, що російські військові контролюють Чорнобильську АЕС нібито для того, щоб унеможливити організацію українськими "неонацистами або терористами" провокацій.

Путін також звинуватив "українських націоналістів" у тому, що саме вони не допустили евакуацію мирних жителів із Маріуполя та Волновахи, хоча насправді Росія зірвала домовленості про припинення вогню.

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У Кремлі також заявили, що президент РФ запропонував Макрону "активно попрацювати з київською владою" з метою нібито дотримання нею норм міжнародного гуманітарного права.

Що передувало: На переговорах 3 березня помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що блок "російських пропозицій" на переговорах з Україною складається з військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної частин.

Путін так формулює російські вимоги: нейтральний та без'ядерний статус України, демілітаризація, денацифікація, визнання окупованого Криму та суверенітету так званих "ДНР" та "ЛНР".

Теми: ПутінРосіявійна
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