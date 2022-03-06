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Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 6 березня 2022, 15:31
Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Володимир Путін готовий продовжити діалог з Україною, якщо вона виконає всі "відомі російські вимоги".

Джерело: Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє РИА Новости з посиланням на пресслужбу Кремля

Дослівно Кремль: "Виражено готовність до продовження діалогу – за умови безумовного виконання відомих російських вимог.

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Головне, щоб українська сторона серйозно підійшла до досягнення домовленостей, реалізація яких є важливою для припинення бойових дій".

Деталі: Путін також заявив Макрону, що Запорізька АЕС працює у штатному режимі, радіоактивний фон у нормі, а фізична та ядерна безпека станції надійно захищена.

Він також стверджує, що російські військові контролюють Чорнобильську АЕС нібито для того, щоб унеможливити організацію українськими "неонацистами або терористами" провокацій.

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Путін також звинуватив "українських націоналістів" у тому, що саме вони не допустили евакуацію мирних жителів із Маріуполя та Волновахи, хоча насправді Росія зірвала домовленості про припинення вогню.

У Кремлі також заявили, що президент РФ запропонував Макрону "активно попрацювати з київською владою" з метою нібито дотримання нею норм міжнародного гуманітарного права.

Що передувало: На переговорах 3 березня помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що блок "російських пропозицій" на переговорах з Україною складається з військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної частин.

Путін так формулює російські вимоги: нейтральний та без'ядерний статус України, демілітаризація, денацифікація, визнання окупованого Криму та суверенітету так званих "ДНР" та "ЛНР".

Теми: ПутінРосіявійна
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