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Від початку війни в Україну повернулись понад 140 тисяч громадян, більшість - чоловіки

Валентина РоманенкоНеділя, 6 березня 2022, 16:31
фото ДПСУ

Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну більше 140 тисяч українців повернулися додому.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Від початку російської агресії тільки західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 млн 50 тис. осіб

Із них на виїзд з країни попрямувало понад 900 тисяч осіб -  майже 764 тисячі громадян України та близько 137 тисяч іноземців.

Водночас на в’їзд в Україну прибуло 143 тисячі наших співвітчизників, 80% із них – чоловіки.

Також прикордонники забезпечили пропуск 2450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону.

Теми: війнаПрикордонна служба
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