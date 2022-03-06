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Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Катерина ТищенкоНеділя, 6 березня 2022, 16:13
Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів
ТІЛО ЗАГИБЛОГО ОКУПАНТА ЛЕЖИТЬ У СНІГУ ПІД ХАРКОВОМ 26 ЛЮТОГО. ФОТО: GETTY IMAGES

Кабінет міністрів визначив порядок забезпечення збору тіл загиблих окупантів.

Джерело: постанова Кабінету міністрів від 5 березня

Деталі: Зазначається, що постанову прийнято зокрема для недопущення погіршення санітарно-епідемічної ситуації та виникнення небезпечних інфекційних захворювань на території України, спричинених наявністю на територіях ведення військових дій непохованих тіл (останків) загиблих.

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Згідно з постановою, військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування організовують забезпечення збору тіл.

Військові адміністрації забезпечують утворення відповідних спеціальних груп у складі представників сил територіальної оборони Збройних Сил, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, бюро судово-медичної експертизи (за згодою), слідчих правоохоронних органів, громадських та релігійних об’єднань (за згодою), громадських організацій (за згодою), волонтерів (за згодою) та інших.

Спеціальні групи обов’язково забезпечуються патолого-анатомічними мішками для збору та перевезення тіл, гігієнічними засобами і обмундируванням та засобами фотофіксації, спеціалізованим транспортом для перевезення тіл. У разі відсутності спеціалізованого транспорту використовується наявний транспорт з умовними зовнішніми позначками "червоний хрест на білому фоні" з метою забезпечення безпеки персоналу спеціальних груп.

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Зазначається, що під час здійснення збору тіл за можливості залучаються журналісти для відео- та фотозйомки процесів здійснення зазначених заходів з метою подальшого інформування про реальні наслідки військового вторгнення Російської Федерації на територію України.

Для отримання оперативної інформації від Збройних сил та правоохоронців про місця знаходження тіл утворюється спеціальний кол-центр при Національній поліції.

Зазначається, що тіла перевозяться до моргів, у разі неможливості – до іншого визначеного місця окремого зберігання та в подальшому перевозяться у визначене місце збору та зберігання і поміщаються до спеціальних рефрижераторів на залізничній базі та/або причепів-авторефрижераторів.

Після накопичення тіл у моргах або пунктах збору забезпечується їх доставка до єдиного центру, з якого буде здійснюватися їх подальше транспортування з кінцевим пунктом призначення Російська Федерація.

Передача тіл на територію РФ та тимчасово окуповану територію України здійснюється за участю та сприяння представників міжнародних організацій (об’єднань) лише після остаточного встановлення, впізнання, ідентифікації осіб загиблих, які проводяться не більш як 15 днів.

Невпізнані, невстановлені, неідентифіковані тіла (останки) загиблих залишаються на зберіганні у рефрижераторах у пунктах їх збору до моменту встановлення осіб загиблих.

Теми: Кабінет міністріввійнаРосія
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