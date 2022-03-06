Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ

"Європейська правда"Неділя, 6 березня 2022, 16:36

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного Cуду ООН щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього у справі Україна проти Російської Федерації.

Відповідний указ опублікований у неділю 6 березня на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Делегацію очолить  постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

Реклама:

До складу делегації увійдуть директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, надзвичайний і повноважний посол, ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль та заступник міністра економіки України і торговий представник України Тарас Качка.

​​Міжнародний суд ООН 7 і 8 березня проведе слухання за позовом України проти Росії щодо порушення РФ Конвенції про запобігання злочину геноциду.

Слухання будуть присвячені поданому Україною запиту про введення тимчасових заходів.

ВІДЕО ДНЯ

26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в якому, по суті, просить МС ООН наказати Росії зупинити ведення війни в Україні.

Україна у своєму позові не стверджує, що Кремль у лютому 2022 року вчинив геноцид української нації. Утім, Київ згадує про його потенційне планування.

Деталі справи у статті: ​​В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН

Теми: ЗеленськийООНГаазький трибунал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: