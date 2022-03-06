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Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Катерина ТищенкоНеділя, 6 березня 2022, 16:56
Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
МІНОБОРОНИ РФ, WIKIPEDIA

Російське міністерство оборони анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "У рамках виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу.

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Щоб уникнути загрози життю працівникам підприємств українського ОПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об'єктах".

Деталі: Міноборони РФ закликає персонал українських заводів ОПК залишити територію своїх підприємств.

У міністерстві заявили, що співробітників підприємств ОПК України змушують відновлювати пошкоджену українську військову техніку.

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У російському Міноборони також заявили, що мають достовірну інформацію про українські бойові літаки, які раніше перелетіли до Румунії та інших прикордонних країн.

"Звертаємо увагу, що використання аеродромної мережі цих країн для базування української бойової авіації з подальшим застосуванням проти російських збройних сил може розцінюватися як залучення цих держав до збройного конфлікту", - йдеться в заяві міністерства.

Теми: Росіявійна
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