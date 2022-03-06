Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
Російське міністерство оборони анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу.
Джерело: РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ
Дослівно: "У рамках виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу.
Щоб уникнути загрози життю працівникам підприємств українського ОПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об'єктах".
Деталі: Міноборони РФ закликає персонал українських заводів ОПК залишити територію своїх підприємств.
У міністерстві заявили, що співробітників підприємств ОПК України змушують відновлювати пошкоджену українську військову техніку.
У російському Міноборони також заявили, що мають достовірну інформацію про українські бойові літаки, які раніше перелетіли до Румунії та інших прикордонних країн.
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"Звертаємо увагу, що використання аеродромної мережі цих країн для базування української бойової авіації з подальшим застосуванням проти російських збройних сил може розцінюватися як залучення цих держав до збройного конфлікту", - йдеться в заяві міністерства.