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Україна просить Радбез ООН про миротворців для об'єктів критичної інфраструктури

"Європейська правда"Неділя, 6 березня 2022, 18:01

Україна звернулася до Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчого контингенту для охорони об'єктів критичної промислової інфраструктури.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Враховуючи загрозу для критичних об'єктів інфраструктури в Україні (атомні станції, об'єкти хімічної промисловості), ми звернулися до Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчого контингенту для охорони цих об'єктів. Не може країна-агресор це блокувати", - цитує Сибігу агентство "Інтерфакс-Україна".

Він також додав, що сьогодні президент України підписав указ про створення спеціальної юридичної групи, яка забезпечуватиме позови України у міжнародних юрисдикціях щодо військових злочинів РФ і кваліфікацію їх як геноциду українського народу.

За словами Сибіги, цю групу вже сформовано.

Як відомо, Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і має блокуючий голос там.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР. 

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Чому українські дипломати оспорюють повноправне членство Росії, дивіться у нашому відео, а також читайте у матеріалі Сергія Сидоренка Росія фальсифікує своє членство в Радбезі та в ООН? Детально про звинувачення України

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