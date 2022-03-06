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Україна просить Радбез ООН про миротворців для об'єктів критичної інфраструктури

"Європейська правда"Неділя, 6 березня 2022, 17:01

Україна звернулася до Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчого контингенту для охорони об'єктів критичної промислової інфраструктури.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Враховуючи загрозу для критичних об'єктів інфраструктури в Україні (атомні станції, об'єкти хімічної промисловості), ми звернулися до Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчого контингенту для охорони цих об'єктів. Не може країна-агресор це блокувати", - цитує Сибігу агентство "Інтерфакс-Україна".

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Він також додав, що сьогодні президент України підписав указ про створення спеціальної юридичної групи, яка забезпечуватиме позови України у міжнародних юрисдикціях щодо військових злочинів РФ і кваліфікацію їх як геноциду українського народу.

За словами Сибіги, цю групу вже сформовано.

Як відомо, Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і має блокуючий голос там.

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Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР. 

Чому українські дипломати оспорюють повноправне членство Росії, дивіться у нашому відео, а також читайте у матеріалі Сергія Сидоренка Росія фальсифікує своє членство в Радбезі та в ООН? Детально про звинувачення України

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