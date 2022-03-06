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РФ готує обстріли мирних російських міст, аби звинуватити Україну – РНБОУ

Світлана КізіловаНеділя, 6 березня 2022, 17:09

Російська влада шукає нових способів для виправдання своєї агресії в Україні, незабаром агресор планує обстріляти мирні квартали російськиї міст поблизу кордону з Україно, аби звинуватити в цьому ЗСУ.

Джерело: дані Ради національної безпеки і оборони України

Деталі: До таких дій Володимир Путін може вдатися через те, що його спроба окупувати всю Україну зазнала поразки.  

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Дослівно: "В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових".

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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