Російські війська обстріляли блокпост на Київщині: 5 загиблих
Неділя, 6 березня 2022, 17:31
Внаслідок обстрілу військами РФ блокпосту на Фастівщині (Київська область) загинуло 5 осіб, ще одну поранено.
Джерело: МВС
Дослівно: "5 березня близько 18:00 години окупанти з військової техніки здійснили обстріл мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно розстріл вели з кулемету.
Реклама:
Внаслідок атаки загинуло 5 осіб, ще одна особа поранена".
Деталі: Поліцейські закликають громадян не наражати себе на небезпеку, натомість вступати в лави територіальної оборони.
ВІДЕО ДНЯ