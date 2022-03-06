Російські війська обстріляли блокпост на Київщині: 5 загиблих

Внаслідок обстрілу військами РФ блокпосту на Фастівщині (Київська область) загинуло 5 осіб, ще одну поранено.

Джерело: МВС

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Дослівно: "5 березня близько 18:00 години окупанти з військової техніки здійснили обстріл мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно розстріл вели з кулемету.

Внаслідок атаки загинуло 5 осіб, ще одна особа поранена".

Деталі: Поліцейські закликають громадян не наражати себе на небезпеку, натомість вступати в лави територіальної оборони.