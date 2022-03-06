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Пропаганда РФ в ділі: окупанти вже знайшли в Україні "бойові" наркотики, чуму і сибірську виразку

Мазуренко Альона Неділя, 6 березня 2022, 18:35

Російські загарбники за допомогою прокремлівських видань розповсюджують фейкові новини про неймовірні знахідки в Україні. За кілька днів окупанти "знайшли" в Україні "бойові наркотики" та знищені патогени збудників чуми та сибірської виразки. Фото- і відеодоказів не публікують.

Джерело: підконтрольне Кремлю видання "РИА Новости"

Деталі: Спочатку, 5 березня, окупанти повідомили, що під Маріуполем виявили лабораторії, де виробляли "бойові" наркотики для українських "нацистів".

Про все це повідомляв так званий "кореспондент РІА Новости" з "місця подій". Водночас, ні фото, ні відео з "бойовими" наркотиками окупанти не опублікували.

Зокрема, на прокремлівському сайті заявили, що знайшли "шприци, колби, якісь порошки, препарати, цілий якийсь виробничий маленький комплекс".

Один із окупантів сказав, що усе це "наркотичні речовини - причина тупості, недоумства та відваги українських націоналістів".

Також окупанти посилаються на якихось "місцевих жителів Харкова", які розповідали їм, що по місту ходять "націоналісти з шаленими очима".

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У неділю 6 березня, загарбники "розкрили" неймовірні "факти" зачистки слідів військово-біологічної програми, яку в Україні фінансували американці.

Зокрема, окупанти заявили, що в Україні знищили патогени збудників чуми та сибірської виразки. Крім того, загарбникам вдалося знайти "документи" про знищення небезпечних збудників хвороб.

Крім того, окупанти повідомляють про виявлення в Україні ноутбука із символікою НАТО, тощо.

Теми: РосіяпропагандавійнаУкраїна
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