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У путінській Раді з прав людини заявили про важкі наслідки війни з Україною

Світлана КізіловаНеділя, 6 березня 2022, 18:41

Російська рада з прав людини при Володимирі Путіні (консультативний орган) опублікувала текст, в якому йдеться про важкі наслідки для реалізації прав людини в РФ, що виникли після початку війни проти України.

Джерело: заява членів Ради РФ з прав людини, про яку пише Новая газета

Деталі: Видання зазначає, що 6 березня 2022 року Комісія з політичних прав Ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства та прав людини більшістю голосів, а також кілька членів Ради з інших комісій, — підписали заяву про "тяжкі наслідки для реалізації прав людини", що виникли у країні після рішення, "прийнятого президентом Путіним 24 лютого".

Текст заяви за деякими вилученнями опубліковано на сайті СПЛ у блозі голови Комісії з політичних прав Миколи Сванідзе, але без підписів.

Текст доступний на сайті ради, він досить стриманий. Нова газета зазначає, що навіть його публікація може підпасти під дію закону про адміністративну та кримінальну відповідальність, прийнятого і підписаного в ФР 4 березня (мова про військову цензуру, яку ввів Путін у Росії).

У тексті, зокрема, вказується на необхідність дотримуватись норм гуманітарного права, та те, що "свобода слова та інші основні свободи не повинні піддаватися додатковим обмеженням, тим більше, оскільки ні військовий, ні надзвичайний стан в Росії не введені, а вже прийняті додаткові обмежувальні заходи, включаючи поправки до КК та КпАП, мають бути переглянуті".

Ті ж члени ради, хто поставив свої підписи під заявою до сьогодні, готові до того, що можуть бути виключені з її складу указом Путіна. Інакше вони намагатимуться в рамках ради боротися, насамперед, "за дотримання конституційних прав і свобод" росіян.

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Наразі заяву підписали: Олександр Асмолов, Олександр Верховський, Наталія Євдокимова, Ігор Каляпін, Світлана Маковецька, Тетяна Марголіна, Леонід Нікітінський, Мара Полякова, Микола Сванідзе, Олександр Сокуров, Володимир Рахівський, Сергій Ципленков, Ігор Юргенс.

Теми: Путінправа людиниРосіявійна
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