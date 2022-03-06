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Над Харковом збили ворожий винищувач, але летять ще кілька

Денис КарловськийНеділя, 6 березня 2022, 18:50
Дим від збитого винищувача за Харковом. Фото: трухаnews

У небі над Харковом підрозділ Нацгвардії збив російський винищувач, але очікують на подальші авіанальоти окупанта. 

Джерело: очільник штабу оборони Харківщини Костянтин Немічев, Суспільне Харків

Дослівно: "Приблизно о 18.15 підрозділом Національної гвардії України з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак упав в районі Кулиничей".

Деталі: Водночас мешканців міста закликали й далі ховатися в укриттях, адже українська розвідка має підстави очікувати ще більше російських винищувачів над містом.

Очевидці в соцмережах поширили відео знищення винищувача. Крім того, харківчани надіслали відео, де рештки літака нібито впали на будинок.

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Теми: ХарківРосіяНацгвардіявійна
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