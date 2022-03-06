Ворог поцілив у телевежу в Харкові: трансляцію обірвано
Неділя, 6 березня 2022, 19:09
Російська авіація влучила у телевежу в Харкові, наразі трансляцію для міснят обірвано.
Джерело: Енергоатом, Суспільне Харків
Деталі: Речник ДСНС регіону Євген Василенко повідомив, що за попередньою інформацією рятувальників, російська авіація влучила у телевежу на Павловому полі.
Також є інформація про влучання снарядів в районі майдану Небесної сотні.
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