Ворог поцілив у телевежу в Харкові: трансляцію обірвано

Російська авіація влучила у телевежу в Харкові, наразі трансляцію для міснят обірвано.

Джерело: Енергоатом, Суспільне Харків

Деталі: Речник ДСНС регіону Євген Василенко повідомив, що за попередньою інформацією рятувальників, російська авіація влучила у телевежу на Павловому полі.

Також є інформація про влучання снарядів в районі майдану Небесної сотні.