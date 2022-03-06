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Ворог поцілив у телевежу в Харкові: трансляцію обірвано

Мазуренко Альона Неділя, 6 березня 2022, 19:09

Російська авіація влучила у телевежу в Харкові, наразі трансляцію для міснят обірвано.

Джерело: Енергоатом, Суспільне Харків

Деталі: Речник ДСНС регіону Євген Василенко повідомив, що за попередньою інформацією рятувальників, російська авіація влучила у телевежу на Павловому полі.

Також є інформація про влучання снарядів в районі майдану Небесної сотні.

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Теми: ХарківвійнаРосія
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