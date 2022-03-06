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Рішення Грузії торгувати з РФ є мутними домовленостями з агресором – Стефанчук

Неділя, 6 березня 2022, 19:21

Голова українського парламенту Руслан Стефанчук звернувся до влади Грузії через намір останньої розвивати торгівлю з РФ попри міжнародні санкції проти Москви.

Джерело: Стефанчук в увідеозверненні

Пряма мова: "Як же так сталось, генацвале, що сьогодні, у розпал війни Росії проти братньої вам України, ви вирішили розвивати торгівлю з країною, яка напала і на нас, і на вас? Рішення Росії послабити санкційний тиск на Грузію - це часом не подяка за те, що офіційний Тбілісі не бажає повноцінно підтримувати Україну?

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Невже ви не бачите, що народ Грузії, який виходить на площі грузинських міст підтримує Україну, а не ваші мутні домовленості".

Деталі: Стефанчук висловив впевнення, що Грузія – це не лише її уряд, це насамперед грузинський народ, "який ніколи не дозволить собі мовчати, коли його побратими в біді".

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Теми: СтефанчукГрузіяРосіясанкції
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