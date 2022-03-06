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Блінкен: українська влада має план дій у разі, якщо Зеленський буде вбитий

Неділя, 6 березня 2022, 19:39

ержсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українці мають план "безперервності влади" на випадок, якщо президента України Володимира Зеленського буде вбито.

Про це він сказав у неділю в інтерв'ю програмі CBS "Face the Nation", повідомляє "Європейська правда".

"Українці мають плани, про які я не говоритиму або не вдаватимусь у будь-які подробиці, щоб переконатися, що існує безперервність правління - у той чи інший спосіб. І я збираюся зупинитися на цьому", - сказав Блінкен. 

Він також похвалив Зеленського за його лідерство у цій війні.

"Лідерство, яке продемонстрував президент Зеленський, продемонстрував увесь уряд, чудове, вони стали втіленням цього неймовірно хороброго українського народу", - сказав Блінкен.

Водночас він висловив упевненість, що російський лідер Владімір Путін "приречений програти".

"Просто виграти битву — це не виграти війну. Взяти місто не означає, що він взяв серця та розум українського народу", - заявив держсекретар США.

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Блінкен додав, що Україна та її союзники повинні бути готові до того, що агресія "триватиме деякий час".

Держсекретар США раніше також відкрито говорив про можливість заборони імпорту російської нафти, про що Зеленський попросив Конгрес напередодні.

Теми: УкраїнавійнаЗеленськийСША
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