Окупанти потопили український патрульний катер "Слов'янськ"

На Одещині внаслідок ракетного удару російських військ затонув патрульний катер "Слов'янськ" ВМС України.

Джерело: мер міста Южне Володимир Новацький в ефірі міського телебачення

Пряма мова: "3 березня, виконуючи бойове завдання з розвідки та охорони портів, було нанесено авіаудар ворожим літаком РФ по патрульному катеру "Слов’янськ".

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В результаті попадання крилатої ракети "повітря-земля" патрульний катер "Слов’янськ" затонув. Пропали безвісти люди. Серед них - житель міста Южне Дмитро Махлін 1983 року народження".

Деталі: Новацький додав, що чоловік зник ще 3 тому.

За його словами, ворог буде переможений і відповість за кожного українця.