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Голова Миколаївщини показав купи трофейної техніки окупантів

Денис КарловськийНеділя, 6 березня 2022, 19:24
Голова Миколаївщини показав купи трофейної техніки окупантів
техніка росіян, здобута українськими бійцями. Фото: Віталій Кім

Очільник Миколаївської військової адміністрації показав купи військової техніки російських окупантів, яку захопили українські захисники, і розповів про обстановку в області 6 березня.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

Пряма мова Кіма: "Почали вони поважати вже не тільки армію, а й людей, тероборону та простих людей, тому що колони вони супроводжують з "Тиграми" (російські бронеавтомобілі – ред.), спереду та ззаду. Стріляють одразу – не підпускають. Бояться, загалом.

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Великий, величезний дефіцит палива у них, бо двічі ми їх склади спустошили гарненько.

Сьогодні (6 березня – ред.) була спроба входу з боку (аеродрому – ред.) Кульбакіно, але, було схоже, що вони не відманеврувалися, далі не заходили в бій.

Ну, і вони переміщаються, вдаючи, що вони нападають, щоб ми не спали, нервувалися. А самі рухаються у напрямку до Вознесенська та Южноукраїнська".

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Деталі: Кім запевнив, що українські підрозділи ЗСУ не дозволять окупантам сягнути Вознесенська та Южноукраїнська, і працюють над виснаженням ворога.

За його словами, українські ЗСУ не ризикують великою кількістю бійців, а здійснюють точкові ударами невеликими групами через переважання ворога в бойових потужностях у відкритому полі.

Він сказав, що також була спроба підрозділів ЗСУ зайти в тил російської колони поблизу адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей, однак окупанти відразу почали гатити, зокрема з танків. Очільник області каже, що російські загарбники дуже налякані й стріляють неприцільно.

Крім того, Кім визнав, що два українські літаки збили на Миколаївщині в ході атаки на скупчення військ окупантів.

Голова військової адміністрації припустив, що ворожі війська відносно не вели активних дій упродовж доби 6 березня, бо готуються до чогось більш масштабного.

Теми: Миколаївська областьвійнаРосіябойові дії
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