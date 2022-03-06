TikTok пішов з РФ

Соцмедійний застосунок TikTok призупиняє свою роботу в Росії через закон про "фейки".

Джерело: TikTok

Дослівно: "TikTok - це майданчик для творчості та розваг, який може стати джерелом полегшення та людського спілкування під час війни, коли люди стикаються з величезною трагедією та ізоляцією. Тим не менш, безпека наших співробітників та користувачів залишається нашим головним пріоритетом.

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Через новий російський закон про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки".

Деталі: При цьому служба обміну повідомленнями в застосунку не буде порушена.

Там також додали, що оцінюватимуть зміну обставин в Росії, щоб визначити, коли відновити свої послуги.

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