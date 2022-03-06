Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

TikTok пішов з РФ

Альона Мазуренко Неділя, 6 березня 2022, 19:42
TikTok пішов з РФ
фото: pixabay

Соцмедійний застосунок TikTok призупиняє свою роботу в Росії через закон про "фейки".

Джерело: TikTok

Дослівно: "TikTok - це майданчик для творчості та розваг, який може стати джерелом полегшення та людського спілкування під час війни, коли люди стикаються з величезною трагедією та ізоляцією. Тим не менш, безпека наших співробітників та користувачів залишається нашим головним пріоритетом.

Реклама:

Через новий російський закон про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки".

Деталі: При цьому служба обміну повідомленнями в застосунку не буде порушена.

Там також додали, що оцінюватимуть зміну обставин в Росії, щоб визначити, коли відновити свої послуги.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Раніше в Росії заблокували соціальні мережі Twitter та Facebook.

Теми: Росіясоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: