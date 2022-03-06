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Британія працює з союзниками щодо нової оборонної допомоги Україні

Неділя, 6 березня 2022, 19:47

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив президенту України Володимиру Зеленському, що працюватиме з міжнародними союзниками для подальшого забезпечення України оборонним озброєнням.

Про це йдеться у заяві британського уряду за підсумками телефонної розмови, повідомляє "Європейська правда".

"Лідери обговорили невідкладні потреби Збройних Сил України і прем'єр-міністр зобов'язався працювати з партнерами для подальшого забезпечення оборонним обладнанням", - йдеться у заяві.

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Президент Зеленський у своєму Twitter розповів, що обоє лідерів засудили ядерний тероризм та воєнні злочини РФ, і обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав інших лідерів приєднатися до плану із шести пунктів щодо реагування на вторгнення Росії в Україну.

Тим часом розвідка Великої Британії заявила в неділю, що російські війська використовують тактику Чечні та Сирії, оскільки зіткнулися з великою силою опору українських сил.

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Теми: Велика БританіяУкраїнавійна
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