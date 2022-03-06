У понад 10 містах оголошено повітряну тривогу
Неділя, 6 березня 2022, 21:05
Повітряну тривогу оголосили одразу у понад десяти українських містах у неділю ввечері.
Джерело: UkraineNow у Telegram.
Зокрема, сховатися в украття рекомендували мешканцям Києва, Харкова, Чернігова, Вознесенська, Білої Церкви, Умані, Староконстянтинівки, Василькова, Коростеня, Світловодська, Вінниці, Кам’янець-Подільського, Лубнів, Сміли.
Також повітряну тривогу оголосили на Рівненщині, Волині та Сумщині.
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