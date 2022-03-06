Окупанти нанесли авіаудар по Харкову: щонайменше одна людина загинула

Унаслідок авіаударів російських окупантів у центрі Харкова зайнялася пожежа в житловому будинку й загинула одна людина.

Джерело: очевидці в Харкові

Деталі: Унаслідок авіаційних ударів пожежа зайнялася в житловому будинку між будинками прокуратури та комендатури на Московському проспекті.

Щонайменше 1 жінка літнього віку загинула, ще 5 поранено.

Мер Ігор Терехов каже, що над Харковом зараз літають російські гелікоптери.