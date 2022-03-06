Окупанти нанесли авіаудар по Харкову: щонайменше одна людина загинула
Неділя, 6 березня 2022, 21:34
Унаслідок авіаударів російських окупантів у центрі Харкова зайнялася пожежа в житловому будинку й загинула одна людина.
Джерело: очевидці в Харкові
Деталі: Унаслідок авіаційних ударів пожежа зайнялася в житловому будинку між будинками прокуратури та комендатури на Московському проспекті.
Щонайменше 1 жінка літнього віку загинула, ще 5 поранено.
Мер Ігор Терехов каже, що над Харковом зараз літають російські гелікоптери.
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