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Окупанти нанесли авіаудар по Харкову: щонайменше одна людина загинула

Денис КарловськийНеділя, 6 березня 2022, 21:34
Рештки російської ракети в Харкові 3 березня. Фото ілюстративне getty images

Унаслідок авіаударів російських окупантів у центрі Харкова зайнялася пожежа в житловому будинку й загинула одна людина.

Джерело: очевидці в Харкові

Деталі: Унаслідок авіаційних ударів пожежа зайнялася в житловому будинку між будинками прокуратури та комендатури на Московському проспекті.

Щонайменше 1 жінка літнього віку загинула, ще 5 поранено.

Мер Ігор Терехов каже, що над Харковом зараз літають російські гелікоптери.

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Теми: ХарківРосіявійнаобстріл
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