7 березня на Майдані Незалежності під гімн України запрацюють фонтани

У Києві з 7 березня відновлять роботу фонтани на Майдані Незалежності, але не так, як зазвичай.

Джерело: КМДА

Деталі: За словами начальника відділу роботи фонтанів комунального підприємства "Київводфонд" Юрія Ковтуна, у режимі вечірнього світло-музичного шоу фонтани поки не працюватимуть.

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Натомість від понеділка водограї щоранку виконуватимуть гімн України. Також гімн України лунатиме на головній площі Києва вдень.

Нагадаємо: Традиційно фонтани у Києві відновлюють роботи навесні, але пізніше – у травні.

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