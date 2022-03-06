7 березня на Майдані Незалежності під гімн України запрацюють фонтани
Неділя, 6 березня 2022, 21:57
У Києві з 7 березня відновлять роботу фонтани на Майдані Незалежності, але не так, як зазвичай.
Джерело: КМДА
Деталі: За словами начальника відділу роботи фонтанів комунального підприємства "Київводфонд" Юрія Ковтуна, у режимі вечірнього світло-музичного шоу фонтани поки не працюватимуть.
Натомість від понеділка водограї щоранку виконуватимуть гімн України. Також гімн України лунатиме на головній площі Києва вдень.
Нагадаємо: Традиційно фонтани у Києві відновлюють роботи навесні, але пізніше – у травні.
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