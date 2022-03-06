Окупанти обстрілюють усі мікрорайони Чернігова – ОДА

Російські окупанти у неділю ввечері обстрілюють усі мікрорайони Чернігова.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram

Дослівно: "Наразі триває обстріл по всіх мікрорайонах міста. Залишайтеся в укриттях!".

Деталі: Повідомлення Чауса з’явилося о 20:16. Про наслідки обстрілів поки не повідомляється.

Що передувало: Уже кілька днів окупанти масовано обстрілюють Чернігів.

Внаслідок авіаційних ударів по житлових масивах Чернігова 3 березня загинули 47 людей.

Раніше Чаус заявляв, що Росія бомбить житлові квартали Чернігова потужною зброєю невибіркової дії — некерованими авіабомбами ФАБ-500.