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Окупанти обстрілюють усі мікрорайони Чернігова – ОДА

Катерина ТищенкоНеділя, 6 березня 2022, 22:04

Російські окупанти у неділю ввечері обстрілюють усі мікрорайони Чернігова.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram

Дослівно: "Наразі триває обстріл по всіх мікрорайонах міста. Залишайтеся в укриттях!".

Деталі: Повідомлення Чауса з’явилося о 20:16. Про наслідки обстрілів поки не повідомляється.

Що передувало: Уже кілька днів окупанти масовано обстрілюють Чернігів. 

Внаслідок авіаційних ударів по житлових масивах Чернігова 3 березня загинули 47 людей.

Раніше Чаус заявляв, що Росія бомбить житлові квартали Чернігова потужною зброєю невибіркової дії — некерованими авіабомбами ФАБ-500.

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Теми: ЧернігіввійнаРосія
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