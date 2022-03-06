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Росія через великі втрати у війні почала приховану мобілізацію – Генштаб

Олена РощінаНеділя, 6 березня 2022, 22:09
Захоплений російський танк, фото Міноборони РФ

Російські військові продовжують обстрілювати мирне населення України і несуть такі втрати, що Кремль змушений розпочати приховану мобілізацію у Краснодарському краї, заявляє Генштаб Збройних сил України. 

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 неділі 6 березня

Дослівно: "Триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Не досягнувши успішного просування підрозділів, окупаційні війська, в порушення Міжнародного гуманітарного права, продовжують наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення".

Деталі: У населеному пункті Липці (Харківська область), окупанти забирали телефони місцевих жителів, примушують одягати білі та червоні пов’язки на руку, а на будівлях вивішувати білі ганчірки.

По аеропорту "Вінниця" близько 14-ї години противник завдав масований ракетний удар.

Обстріли Маріуполя й Ірпеня протягом дня не припиняються. 

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Визначені підрозділи ЗСУ "здійснили контратаку на Маріупольському напрямку" і знищили 3 танки, 4 БМП, 2 броньованих машини "Тигр" та близько 30 російських окупантів, 2 загарбники потрапили в полон.

Ворог має втрати і на інших напрямках.

 

Дослівно Генштаб: "У зв’язку зі значними втратами, що мають окупанти з початку війни, з метою залучення добровольців, у Краснодарському краї розпочато приховану мобілізацію, збільшено розповсюдження пропагандистських матеріалів щодо "звірств неофашистів та необхідність знищення фашизму" (дані уточнюються).

Деталі: За даними Міноборони України, бойові втрати противника з 24.02 до ранку 06.03 орієнтовно склали понад 11 тисяч осіб.

Крім того, російська армія втратила у війні в Україні: танків ‒ 285 од, ББМ ‒ 985 од,, артилерійських систем –109 од,, РСЗВ -50 од, засоби ППО - 21 од,, літаків – 44 од,, гелікоптерів – 48 од,, автомобільної техніки - 447 од,, легкі швидкісні катери - 2 од,, цистерн з ППМ - 60,, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.

Теми: війнаРосіямобілізаціяЗбройні сили
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