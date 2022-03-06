Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія через великі втрати у війні почала приховану мобілізацію – Генштаб

Олена РощінаНеділя, 6 березня 2022, 21:09
Росія через великі втрати у війні почала приховану мобілізацію – Генштаб
Захоплений російський танк, фото Міноборони РФ

Російські військові продовжують обстрілювати мирне населення України і несуть такі втрати, що Кремль змушений розпочати приховану мобілізацію у Краснодарському краї, заявляє Генштаб Збройних сил України. 

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 неділі 6 березня

Дослівно: "Триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Не досягнувши успішного просування підрозділів, окупаційні війська, в порушення Міжнародного гуманітарного права, продовжують наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення".

Реклама:

Деталі: У населеному пункті Липці (Харківська область), окупанти забирали телефони місцевих жителів, примушують одягати білі та червоні пов’язки на руку, а на будівлях вивішувати білі ганчірки.

По аеропорту "Вінниця" близько 14-ї години противник завдав масований ракетний удар.

Обстріли Маріуполя й Ірпеня протягом дня не припиняються. 

ВІДЕО ДНЯ

Визначені підрозділи ЗСУ "здійснили контратаку на Маріупольському напрямку" і знищили 3 танки, 4 БМП, 2 броньованих машини "Тигр" та близько 30 російських окупантів, 2 загарбники потрапили в полон.

Ворог має втрати і на інших напрямках.

 

Дослівно Генштаб: "У зв’язку зі значними втратами, що мають окупанти з початку війни, з метою залучення добровольців, у Краснодарському краї розпочато приховану мобілізацію, збільшено розповсюдження пропагандистських матеріалів щодо "звірств неофашистів та необхідність знищення фашизму" (дані уточнюються).

Деталі: За даними Міноборони України, бойові втрати противника з 24.02 до ранку 06.03 орієнтовно склали понад 11 тисяч осіб.

Крім того, російська армія втратила у війні в Україні: танків ‒ 285 од, ББМ ‒ 985 од,, артилерійських систем –109 од,, РСЗВ -50 од, засоби ППО - 21 од,, літаків – 44 од,, гелікоптерів – 48 од,, автомобільної техніки - 447 од,, легкі швидкісні катери - 2 од,, цистерн з ППМ - 60,, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.

Теми: війнаРосіямобілізаціяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: