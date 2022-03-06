Олена Зеленська показала всьому світу фото убитих росіянами українських дітей

Дружина президента України Олена Зеленська опублікувала світлини українських дітей, що загинули від рук російських загарбників. Вона закликала НАТО закрити небо над Україною, аби зупинити вбивства українців.

Джерело: перша леді у Facebook

Деталі: Зеленська запитала у світу, скільки ще має загинути дітей, щоб російські війська припинили стріляти, а гуманітарні коридори домовилися.

Вона наголосила, що сотні дітей можуть померти у підвалах без їжі та медичної допомоги, багато хто вже тиждень не виходить на зв'язок.

"Звертаюсь до всіх чесних ЗМІ цього світу! Повідомте ці страшні факти: російські окупанти вбивають дітей. І роблять це спеціально, стріляють у своїх жертв і не дозволяють гуманітарної допомоги", - закликала вона.

Дружина президента також звернулася до держав НАТО із закликом нарешті закрити повітряний простір для російських літаків.

Пряма мова: Окупанти вбивають українських дітей. Свідомо і цинічно.

... Я мушу повідомити про це. В Україні вже загинули щонайменше 38 дітей. І ця кількість може продовжити збільшуватися прямо зараз через пожежу мирних міст! Коли люди в Росії кажуть, що вони не воюють з громадянським населенням, покажіть їм ці фотки! Це обличчя дітей, які ніколи не дорослішають".