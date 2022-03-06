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На адмінмежі з Кримом протестували проти російської окупації

Мазуренко Альона Неділя, 6 березня 2022, 22:37
фото: Херсонська ОДА

Кримські татари на Чонгарі на адмінмежі з окупованим Кримом вийшли на мітинг з вимогою деокупації півострова.

Джерело: телеканал ATR

Деталі: Сотні українців із державними прапорами та етнічними прапорами кримських татар вийшли проти російської окупації.

Протест відбувся у Чонгарі на адмінмежі з окупованим півостровом Крим.

Мітингарі кричали популярні в Україні гасла: "Російський воєнний корабель йди на*уй", "Путін - х*йло", тощо.

Теми: кримські татариКримокупаціяРосія
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