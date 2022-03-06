На адмінмежі з Кримом протестували проти російської окупації
Неділя, 6 березня 2022, 21:37
Кримські татари на Чонгарі на адмінмежі з окупованим Кримом вийшли на мітинг з вимогою деокупації півострова.
Джерело: телеканал ATR
Деталі: Сотні українців із державними прапорами та етнічними прапорами кримських татар вийшли проти російської окупації.
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Протест відбувся у Чонгарі на адмінмежі з окупованим півостровом Крим.
Мітингарі кричали популярні в Україні гасла: "Російський воєнний корабель йди на*уй", "Путін - х*йло", тощо.
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