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На адмінмежі з Кримом протестували проти російської окупації

Альона Мазуренко Неділя, 6 березня 2022, 21:37
На адмінмежі з Кримом протестували проти російської окупації
фото: Херсонська ОДА

Кримські татари на Чонгарі на адмінмежі з окупованим Кримом вийшли на мітинг з вимогою деокупації півострова.

Джерело: телеканал ATR

Деталі: Сотні українців із державними прапорами та етнічними прапорами кримських татар вийшли проти російської окупації.

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Протест відбувся у Чонгарі на адмінмежі з окупованим півостровом Крим.

Мітингарі кричали популярні в Україні гасла: "Російський воєнний корабель йди на*уй", "Путін - х*йло", тощо.

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Теми: кримські татариКримокупаціяРосія
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