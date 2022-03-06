Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Ми не пробачимо, і замість прощеного буде судний день

Катерина ТищенкоНеділя, 6 березня 2022, 21:50
Зеленський: Ми не пробачимо, і замість прощеного буде судний день
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у Прощену Неділю Україна не пробачає і ніколи не пробачить російських окупантів.

Джерело: звернення президента

Реклама:

Пряма мова: "Сьогодні Прощена неділя, день, коли ми завжди просили пробачення один в одного, у всіх людей, у Бога. Але сьогодні, здається, багато хто не згадав взагалі про цей день. Не згадав обов’язкові слова "пробач мені" і обов’язкову відповідь "Бог пробачить і я пробачаю". Здається, ці слова втратили сьогодні сенс, принаймні частково. Після всього, що ми пережили.

Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, не пробачимо ракети, яку наша ППО збила сьогодні над Охматдитом, і ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, по наших людях, дітях. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію інфраструктури, сотні жертв, тисячі й тисячі страждань, і Бог не пробачить – ні сьогодні, ні завтра, ніколи.

І замість прощеного буде судний день, я впевнений в цьому".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: