Зеленський: Ми не пробачимо, і замість прощеного буде судний день

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у Прощену Неділю Україна не пробачає і ніколи не пробачить російських окупантів.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні Прощена неділя, день, коли ми завжди просили пробачення один в одного, у всіх людей, у Бога. Але сьогодні, здається, багато хто не згадав взагалі про цей день. Не згадав обов’язкові слова "пробач мені" і обов’язкову відповідь "Бог пробачить і я пробачаю". Здається, ці слова втратили сьогодні сенс, принаймні частково. Після всього, що ми пережили.

Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, не пробачимо ракети, яку наша ППО збила сьогодні над Охматдитом, і ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, по наших людях, дітях. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію інфраструктури, сотні жертв, тисячі й тисячі страждань, і Бог не пробачить – ні сьогодні, ні завтра, ніколи.

І замість прощеного буде судний день, я впевнений в цьому".