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Путін погодив конфіскацію коштів чиновників РФ, якщо вони "корупційні"

Світлана КізіловаНеділя, 6 березня 2022, 22:54

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон про вилучення на користь держави "корупційних коштів чиновників".

Джерело: ТАСС, spektr.press

Деталі: Закон передбачає можливість конфіскації в рахунок держави грошей на рахунках чиновників, "якщо сума перевищує його дохід за три роки".

Передбачається, що суму буде вилучено, якщо чиновник не подав "достовірні відомості" про "законність їх отримання".

Згідно із цим законом банківські рахунки держслужбовців, а також членів їхніх родин, включаючи неповнолітніх дітей, перевірятимуться російськими силовиками. Якщо з'ясується, що надходження на них перевищують загальний дохід чиновника та його родичів за три роки більш як на 10 тисяч рублів, до суду надійде позов про примусове вилучення цих коштів до бюджету РФ.

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Теми: ПутінРосія
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