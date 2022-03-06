В Україні з'явилися нові міста-герої
Неділя, 6 березня 2022, 22:58
Президент Володимир Зеленський надав статус міст-героїв тим містам, які найбільше постраждали від російської навали.
Джерело: відеозвернення президента
Пряма мова: "Наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було.
Коли перемогли іншу навалу, але схожу навалу. Інше вторгення, але не менш жорстоке вторгення.
Містами-героями стануть:
- Харків.
- Чернігів.
- Маріуполь.
- Херсон.
- Гостомель.
- Волноваха".
Деталі: Крім того, президент нагородив орденами мужності мерів цих міст та орденани Богдана Хмельницького (третього ступеня) голів деяких обласних адміністрацій.
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