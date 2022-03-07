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211 шкіл в Україні пошкоджені або зруйновані російськими військами

Понеділок, 7 березня 2022, 00:01

Внаслідок нападу російських військових 211 українських шкіл зруйновано або пошкоджено.

Джерело: міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону. 

Дослівно: "На сьогодні спостерігаємо, що кожного дня зруйнованих або пошкоджених шкіл стає більше. Вже 211 шкіл, частина з яких є повністю зруйновані, частина пошкоджені".

Крім того, Шкарлет нагадав, що на початку російської воєнної агресії в Україні оголосили двотижневі канікули, але незабаром навчання планують відновити.

Дослівно: "Освітній процес не має перериватися, наступного тижня ми будемо рекомендувати там, де це можливо (дуже багато дітей виїхало в області, де є ще можливість здійснювати освітній процес). Там, де немає такої можливості, ми будемо давати можливість індивідувального, дистанційного навчання".

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