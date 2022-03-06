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Миколаївщина: окупанти стріляли у журналіста зі Швейцарії, поранили й пограбували

Світлана КізіловаНеділя, 6 березня 2022, 23:19
Миколаївщина: окупанти стріляли у журналіста зі Швейцарії, поранили й пограбували
Розстріляний автомобіль Гійома Бріке, Форо: Марія Чорна у Телеграм

До лікарні Кропивницького прибув іноземний журналіст Гійом Бріке (Guillaume Briquet), машину якого обстріляли російські загарбники біля села Водяно-Лорине Миколаївської області і пограбували після цього.

Джерело: Суспільне з посиланням на голову обласної військової адміністрації Марію Чорну

Деталі: Бріке громадянин Швейцарії, незалежний журналіст, працював на Миколаївщині й висвітлював війну.

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Журналіст розповів, 6 березня під час руху в бік Миколаєва його броньований автомобіль був обстріляний російськими військовими з близької відстані.

Пряма мова: "Вони чітко бачили, що машина використовується пресою, наявні відповідні позначення".

Деталі: Декілька куль влучили в скло, спричинивши поранення. Журналіст отримав пошкодження обличчя та передпліччя. Після обстрілу він з‘їхав на узбіччя, до машини підійшли російські військові, представились та обшукали його.

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Після чого відібрали паспорт, 3 тисячі євро готівкою, особисті речі, шолом, відзнятий на камеру матеріал, ноутбук, тільки потім відпустили.

 

Він сів в авто та поїхав у напрямку Кропивницького задля отримання медичної допомоги. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські, які відвезли його в лікарню.

Теми: ЗМІвійнаМиколаївська область
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