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ЗМІ: США не вірять, що біля Одеси буде російська десантна операція

Анастасія КалатурНеділя, 6 березня 2022, 23:47

США не вірять у неминучу десантну операцію Росії в районі Одеси.

Джерело: високопоставлений представник Міноборони США у коментарі Reuters

Дослівно: "Сполучені Штати не вірять у неминучу десантну операцію Росії у районі української Одеси".

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Деталі: Також уточнюється, що російські сили зустрічають "сильний опір українців", намагаючись ізолювати   Київ, Харків та Чернігів.

Чиновник підрахував, що Росія запустила на територію України близько 600 ракет з початку вторгнення та перекинула в Україну близько 95% бойових сил, які вона заздалегідь розмістила на кордонах.

Нагадаємо: 3 березня повідомлялося, що російський десант підходить до Одеси: 4 великі десантні кораблі та кораблі підтримки.

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Теми: ОдесавійнаСША
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