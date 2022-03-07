ЗМІ: США не вірять, що біля Одеси буде російська десантна операція
Понеділок, 7 березня 2022, 00:47
США не вірять у неминучу десантну операцію Росії в районі Одеси.
Джерело: високопоставлений представник Міноборони США у коментарі Reuters
Дослівно: "Сполучені Штати не вірять у неминучу десантну операцію Росії у районі української Одеси".
Деталі: Також уточнюється, що російські сили зустрічають "сильний опір українців", намагаючись ізолювати Київ, Харків та Чернігів.
Чиновник підрахував, що Росія запустила на територію України близько 600 ракет з початку вторгнення та перекинула в Україну близько 95% бойових сил, які вона заздалегідь розмістила на кордонах.
Нагадаємо: 3 березня повідомлялося, що російський десант підходить до Одеси: 4 великі десантні кораблі та кораблі підтримки.