Обстріл Харкова у неділю ввечері: ворог задіяв артилерію
Понеділок, 7 березня 2022, 01:01
Росіяни атакували Харків 6 березня, у той час, поки президент Володимир Зеленський оголошував його містом-героєм.
Джерело: Суспільне Харків у Telegram
Деталі: Росіяни обстріляли Харків з артилерії.
З 23:00 Штаб оборони регіону зафіксував влучання снарядів у житлові будинки на Олексіївці, Північній Салтівці, у П’ятихатках та в районі ХТЗ.
Також зачепило ринки "Барабашово" та "1-й кілометр"
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