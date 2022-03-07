Обстріл Харкова у неділю ввечері: ворог задіяв артилерію

Росіяни атакували Харків 6 березня, у той час, поки президент Володимир Зеленський оголошував його містом-героєм.

Джерело: Суспільне Харків у Telegram

Деталі: Росіяни обстріляли Харків з артилерії.

З 23:00 Штаб оборони регіону зафіксував влучання снарядів у житлові будинки на Олексіївці, Північній Салтівці, у П’ятихатках та в районі ХТЗ.

Також зачепило ринки "Барабашово" та "1-й кілометр"