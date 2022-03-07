Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Офіс ОБСЄ в Маріуполі обстріляли, Місія остаточно залишає Україну

Понеділок, 7 березня 2022, 01:10
ФОТО: GETTY

Місія ОБСЄ остаточно залишає Україну.

Джерело: ОБСЄ

Дослівно: "Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну".

Деталі: Триває евакуація місцевих членів Місії, які раніше були в Краматорську та Сєвєродонецьку, а переміщення раніше розміщених у Маріуполі відтерміновується з міркувань безпеки.

Уточнюється, що з Києва почав рухатися ще один конвой місцевих членів Місії.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Скадовськ зайшли військові РФ, із міськради винесли комп'ютери

Кулеба розповів про очікування від переговорів з Лавровим

Росія вже каже, що не хотіла повалити владу в Україні

відео"Три дні на захоплення Харкова": СБУ оприлюднила свідчення полоненого начальника взводу

ДСНС: ворог обстріляв приватні будинки, вбив десятки дорослих та дітей за добу

Україна та РФ погодили евакуацію шістьма "зеленими" коридорами

Усі новини...
Останні новини
15:18
Росіяни примусово ведуть захоплене біля острова Зміїний судно у Крим
15:16
ЄБРР виділяє 2 мільярди євро для допомоги Україні
15:00
Гуманітарна колона рушила до Сум
14:55
У МОЗ розповіли, що робити, якщо немає опалення, аварія на газопроводі чи в електромережі
14:47
відео Мінкульт створив інформаційне військо для протидії пропаганді РФ
14:46
фотоОдесити рятують Дюка: обклали тисячею мішків з піском
14:39
Iveco припинив поставки авто у РФ і Білорусь
14:36
Стінг більше не співатиме для російських олігархів
14:35
відеоПолонені російські розвідники дають брифінг, як і чому приїхали в Україну
14:29
Кулеба звернувся до міжанродної спільноти через знеструмлення ЧАЕС: є загроза витоку радіації
Усі новини...