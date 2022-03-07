Офіс ОБСЄ в Маріуполі обстріляли, Місія остаточно залишає Україну

Місія ОБСЄ остаточно залишає Україну.

Джерело: ОБСЄ

Дослівно: "Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну".

Деталі: Триває евакуація місцевих членів Місії, які раніше були в Краматорську та Сєвєродонецьку, а переміщення раніше розміщених у Маріуполі відтерміновується з міркувань безпеки.

Уточнюється, що з Києва почав рухатися ще один конвой місцевих членів Місії.