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Офіс ОБСЄ в Маріуполі обстріляли, Місія остаточно залишає Україну

Понеділок, 7 березня 2022, 00:10
Офіс ОБСЄ в Маріуполі обстріляли, Місія остаточно залишає Україну
ФОТО: GETTY

Місія ОБСЄ остаточно залишає Україну.

Джерело: ОБСЄ

Дослівно: "Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну".

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Деталі: Триває евакуація місцевих членів Місії, які раніше були в Краматорську та Сєвєродонецьку, а переміщення раніше розміщених у Маріуполі відтерміновується з міркувань безпеки.

Уточнюється, що з Києва почав рухатися ще один конвой місцевих членів Місії.

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