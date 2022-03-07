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Європа стала більш відкритою до заборони імпорту російської нафти – ЗМІ

Понеділок, 7 березня 2022, 02:10

Сполучені Штати і їхні європейські союзники ведуть "активну дискусію" про заборону імпорту російської нафти.

Джерело: Reuters, Bloomberg

Деталі: Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив у неділю, що Сполучені Штати та європейські союзники вивчають можливість заборони імпорту російської нафти.

"Зараз ми ведемо дуже активні дискусії з європейськими партнерами щодо заборони імпорту російської нафти в наші країни, але водночас, звісно, підтримуючи стабільні глобальні поставки нафти" – заявив Блінкен в ефірі телеканалу NBC.

Крім того, Reuters із посиланням на інформоване в цьому питанні джерело пише, що Європа стала більш відкритою до ідеї заборони постачання російських нафти і газу.

Білий дім також веде переговори з фінансовим комітетом Сенату та профільним комітетом Палати представників про потенційну заборону, повідомило джерело.

Ціни на нафту зросли протягом останнього тижня після того, як Сполучені Штати та їхні союзники ввели санкції проти Росії через вторгнення в Україну.

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За інформацією Bloomberg, на тлі розмов про ембарго ціна на нафту б’є рекорди – перевищила 135 доларів за барель.

Нагадаємо: Як повідомлялося раніше, світові ціни на нафту можуть зрости вдвічі – до 200 доларів за барель, очікуючи ймовірного запровадження ембарго на торгівлю цією сировиною з Росією.

Теми: СШАРосіяЄвропанафта
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