Житомирщина: в Овручі повітряний удар зруйнував житлові будинки
Понеділок, 7 березня 2022, 02:28
В Овручі на Житомирщині повітряним ударом зруйнувало будівлі.
Джерело: ГУ ДСНС України у Житомирській області у FB
Деталі: Зокрема, зруйновано будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю два двоповерхові житлові будинки.
Також зазнали пошкоджень (вибиті вікна, двері) кілька багатоквартирних будинків.
Крім того, внаслідок повітряного удару в Коростені вибило вікна у триповерховій будівлі ЗОШ №2. Загиблих немає, але людина отримала травми.
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