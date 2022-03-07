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Житомирщина: в Овручі повітряний удар зруйнував житлові будинки

Анастасія КалатурПонеділок, 7 березня 2022, 02:28

В Овручі на Житомирщині повітряним ударом зруйнувало будівлі.

Джерело: ГУ ДСНС України у Житомирській області у FB

Деталі: Зокрема, зруйновано будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю два двоповерхові житлові будинки.

Також зазнали пошкоджень (вибиті вікна, двері) кілька багатоквартирних будинків.

Крім того, внаслідок повітряного удару в  Коростені вибило вікна у триповерховій будівлі ЗОШ №2. Загиблих немає, але людина отримала травми.

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Теми: ЖитомирщинаРосіявійна
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