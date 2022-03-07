Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Житомирщина: в Овручі повітряний удар зруйнував житлові будинки

Анастасія КалатурПонеділок, 7 березня 2022, 01:28

В Овручі на Житомирщині повітряним ударом зруйнувало будівлі.

Джерело: ГУ ДСНС України у Житомирській області у FB

Деталі: Зокрема, зруйновано будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю два двоповерхові житлові будинки.

Реклама:

Також зазнали пошкоджень (вибиті вікна, двері) кілька багатоквартирних будинків.

Крім того, внаслідок повітряного удару в  Коростені вибило вікна у триповерховій будівлі ЗОШ №2. Загиблих немає, але людина отримала травми.

Теми: ЖитомирщинаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Житомирщина
На Житомирщині ворог атакував об'єкт інфраструктури
Літаки на Житомирщині зіткнулись під час маневру розвороту, ДБР розслідує 3 версії
Не лише Хмельниччина: на Житомирщині РФ атакувала об'єкт інфраструктури
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: