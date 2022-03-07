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ЗМІ: Росія вербує сирійців для війни в Україні — платить 200 доларів

Анастасія КалатурПонеділок, 7 березня 2022, 02:50
ФОТО: GETTY

Москва останніми днями вербує військових в Сирії, які вміють воювати в міських умовах, для війни в Україні.

Джерело: чотири посадовці США у коментарі WSJ

Дослівно: "Росія, яка діє в Сирії з 2015 року, останніми днями вербує звідти бійців, сподіваючись, що їхній досвід ведення бойових дій у міських умовах допоможе взяти Київ і завдати нищівного удару по українському уряду".

Деталі:  Цей крок  свідчить про можливу ескалацію бойових дій в Україні. Деякі з бойовиків уже перебувають у Росії та готуються вступити у конфлікт.

Офіційні особи відмовилися повідомити, що ще відомо про перекидання сирійських бойовиків в Україну.

Арабські ЗМІ повідомляють, що Росія пропонувала добровольцям із Сирії від 200 до 300 доларів, щоб "поїхати в Україну та працювати як охоронці" протягом шести місяців.

Росія є ключовим прихильником сирійського президента Башара Асада.

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Теми: РосіявійнаСирія
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