Британія вимагає позбавити Росію доступу до систем "Інтерполу"
Понеділок, 7 березня 2022, 02:35
Британія разом з союзниками вимагає від "Інтерполу" відключити РФ від його системи.
Джерело: міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател у Twitter
Дослівно: "Разом із колегами зі США, Канади, Австралії та Нової Зеландії я сьогодні написала листа з проханням до штаб-квартири "Інтерполу" та його виконавчого комітету прийняти цього тижня рішення відповідно до правил негайного призупинення доступу Росії до його системи".
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