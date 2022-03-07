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Британія вимагає позбавити Росію доступу до систем "Інтерполу"

Понеділок, 7 березня 2022, 02:35
Британія вимагає позбавити Росію доступу до систем Інтерполу
ФОТО: GETTY

Британія разом з союзниками вимагає від "Інтерполу" відключити РФ від його системи.

Джерело: міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател у Twitter

Дослівно: "Разом із колегами зі США, Канади, Австралії та Нової Зеландії я сьогодні написала листа з проханням до штаб-квартири "Інтерполу" та його виконавчого комітету прийняти цього тижня рішення відповідно до правил негайного призупинення доступу Росії до його системи".

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Теми: Велика БританіяРосія
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