У Росії судитимуть священика за антивоєнну проповідь

У Росії на костромського священика притягнуть до відповідальності за посилання на петицію "Ні війні" на сайті приходу та антивоєнну проповідь.

Джерело: "Мережеві свободи", ВВС, заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви, протоієрей Микола Данилевич у Facebook

Деталі: Поліцейські затримали Ієрея Іоанна Бурдіна, настоятеля церкви Воскресіння Христового у селі Карабанове, після проповіді у Прощену неділю.

На священника склали протокол за статтею про "дискредитацію використання Збройних сил".

У протоколі йдеться, що отець Іоанн у присутності 10 парафіян дискредитував збройні сили, "навіяючи прихожанам церкви інформацію про знаходження ЗС РФ в Україні, обстріли міст України (Києва, Одеси, Харкова та ін.), що вчиняються, вбивствах... жителів України (братів та сестер у Христі), а також шляхом розміщення інформації з агітаційними зображеннями на сайті".

Справу буде розглянуто у понеділок у Красносільському районному суді Костромської області.

У той же час Данилевич звернувся до російських священників в Андрія Ткачова і Артемія Володимирова.

"Отці, прошу, просто помовчіть на тему війни в Україні. Я подивився ваші виступи. Ви несете маячню і дискредитуєте церкву", – написав Данилевич.

"Так, російські війська в Україні справді бомбардують наші школи та садки, влучають у будинки та квартири, гине мирне населення, зокрема й діти. У нас у Києві та навколишніх містах – Гостомелі, Бучі, Ірпені".

Мої парафіяни, близькі мені люди, у Бучі вже 11-й день під обстрілом і не можуть виїхати. Нерви у людей здають. Я сам пишу ці рядки під звуки гарматних пострілів. Дякувати Богу, сьогодні віддалених. Раніше були близько", – додав Данилевич.

Раніше Данилевич був внесений до бази "Миротворець" за підтримку РПЦ.

Що передувало: 4 березня російська Держдума ухвалила законопроекти, які вводять до Кодексу про адміністративні правопорушення та до Кримінального кодексу відразу кілька нових статей про покарання за поширення недостовірних відомостей про дії російських військових.

Серед них і стаття 20.3.3 КоАП, за якою судитимуть костромського священика.