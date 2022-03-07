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Данія відмовиться від російського газу і збільшить бюджет на оборону

Понеділок, 7 березня 2022, 04:11

Данія значно збільшить свій оборонний бюджет і буде позбуватися від російського газу на тлі вторгнення Росії в Україну.

Джерело: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, цитує Reuters

Пряма мова: "Історичні часи вимагають історичних рішень".

"Безглуздий і жорстокий напад Путіна на Україну ознаменував нову еру в Європі, нову реальність".

Деталі: Данія поступово збільшуватиме видатки на оборону, щоб досягти 2% ВВП до 2033 року, що еквівалентно зростанню щорічних витрат на оборону приблизно на 18 мільярдів данських крон (2,65 мільярда доларів). Ідеться про найбільші інвестиції в оборону Данії за останній час.

Фредеріксен сказав, що основні парламентські партії домовилися про те, що Данія повинна стати незалежною від російського газу "як можна швидше".

Теми: ДаніяРосіягаз
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