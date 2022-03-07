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Тисячі людей перед Білим домом вимагали закрити небо над Україною

Ольга Глущенко Понеділок, 7 березня 2022, 03:40
Тисячі людей перед Білим домом вимагали закрити небо над Україною

Біля Білого дому відбулася масштабна акція за безполітну зону над Україною і посилення санкцій проти Росії.

Джерело: Укрінформ

Деталі: На мітинг до Білого дому прийшли тисячі людей.

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"На тлі руйнівних бомбардувань цивільних територій, а також загрози ядерного армагедону на Запорізькій АЕС з боку військ РФ українська громада та небайдужі союзники вимагають збільшити допомогу США для України", - заявили організатори мітингу – УККА, УНІС та United Help Ukraine.

Вони також звернули увагу на посилення гуманітарної кризи, яка зараз виходить за кордон України й поширюється на інші європейські держави, що потребує нагальної відповіді.

Акція під Білим домом стала продовженням серії маніфестацій, що тривають уже другий тиждень.

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У неділю люди вийшли з плакатами "Забезпечте безполітну зону!", "Зупиніть війну в Україні!", "Закрийте наше небо!", "Підтримайте Україну!".

 

Охорона Білого дому навіть відкрила доступ мітингувальникам до ближнього периметра з боку Лафаєт-скверу, закритого ще за президентства Трампа.

"Ми стоїмо перед Білим домом щодоби. Це вже буде для нас 11-та акція від початку війни", - зауважив у коментарі активіст і співорганізатор мітингів Ярослав Гетьман.

Він підкреслив, що головна мета заходу – закликати президента Байдена й інших лідерів визнати, що Україна потребує більше допомоги.

 

"Ми вдячні за ту допомогу, яка була надана до цього часу, але ми просимо, щоб усі російські банки були відрізані від системи SWIFT, щоб США припинили купувати нафту в Росії, щоб Європа дала літаки Україні... і щоб закрили небо над Україною, захистили її від ракет, ворожих літаків і бомб", - розповів Гетьман.

Мітинг у Вашингтоні, який пройшов під загальним гаслом "Stand With Ukraine", відбувся на тлі глобального однойменного флешмобу. Учасники акцій у всьому світі вимагають закрити небо над Україною та зробити більше, аби змусити Путіна припинити агресію.

Теми: СШАмітингиУкраїна
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