15-річна українська гімнастка відмовилась вийти на подіум з росіянками

15-річна українська гімнастка Даніела Батрона на змаганнях Кубка світу в Катарі окремо вийшла на подіум. Для двох росіянок провели ще одну церемонію нагородження.

Джерело: Суспільне

Деталі: Батрона - одна із наймолодших учасниць етапів Кубка світу у 2022 році.

У вправі з різновисоких брусів Батрона отримала "бронзу", дві інші медалі отримали росіянки, яким заборонено представляти свою країну, Вікторія Лістунова та Марія Мінаєва.

Батрона вийшла на нагородження з українським прапором і разом з медаллю знаходилася на подіумі для бронзових призерок.

А вже після неї на подіум вийшли нейтральні атлетки з Росії. Вони мали окремий від українки подіум.

Батрона здобула першу медаль в кар'єрі на дорослому рівні, вигравши "золото" на етапі у Коттбусі, після чого відправилася у Доху (Катар).

Обидва ці етапи проходили для Батрони під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На етапі в Досі Батрона здобула ще одну нагороду: "срібло" у вільних вправах.

Серед конкуренток української гімнастки були нейтральні атлетки з Росії та Білорусі, для яких цей турнір став останнім - на наступних змаганнях вони не зможуть виступити через відсторонення.

Батрона народилася у Рівненській області і у минулому стала 2-разовою призеркою юніорського чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики.