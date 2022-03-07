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Японія закликала своїх громадян не їздити до РФ

Анастасія КалатурПонеділок, 7 березня 2022, 04:55
ФОТО: GETTY

Міністерство закордонних справ Японії закликало громадян не їздити до Росії, а за можливості – виїхати звідти.

Джерело: NHK, Japan Times

Деталі: Міністерство також закликає японців розглянути можливість вильоту з Росії комерційними рейсами, доки вони доступні.

Зазначається, що японське МЗС підвищило свої рекомендації щодо поїздок до Росії до рівня 3  з чотирирівневої системи попередження.

Станом на неділю близько 2400 японців перебувають в Росії.

Минулого тижня міністерство закордонних справ підвищило рівень небезпеки для районів Росії вздовж кордону з Україною до найвищого рівня, четвертого, закликавши японських громадян, які перебувають там, евакуюватися.

Теми: ЯпоніяРосія
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