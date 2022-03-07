Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Японія закликала своїх громадян не їздити до РФ

Анастасія КалатурПонеділок, 7 березня 2022, 03:55
Японія закликала своїх громадян не їздити до РФ
ФОТО: GETTY

Міністерство закордонних справ Японії закликало громадян не їздити до Росії, а за можливості – виїхати звідти.

Джерело: NHK, Japan Times

Деталі: Міністерство також закликає японців розглянути можливість вильоту з Росії комерційними рейсами, доки вони доступні.

Реклама:

Зазначається, що японське МЗС підвищило свої рекомендації щодо поїздок до Росії до рівня 3  з чотирирівневої системи попередження.

Станом на неділю близько 2400 японців перебувають в Росії.

Минулого тижня міністерство закордонних справ підвищило рівень небезпеки для районів Росії вздовж кордону з Україною до найвищого рівня, четвертого, закликавши японських громадян, які перебувають там, евакуюватися.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЯпоніяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Японія
Японія зіллє понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води з Фукусіми в океан
Прем’єр Японії анонсував допомогу Україні на 7 мільярдів доларів
Японський Uniqlo вийшов з РФ, відмовившись від оренди приміщень для всіх своїх магазинів
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: