Японія закликала своїх громадян не їздити до РФ
Понеділок, 7 березня 2022, 04:55
Міністерство закордонних справ Японії закликало громадян не їздити до Росії, а за можливості – виїхати звідти.
Джерело: NHK, Japan Times
Деталі: Міністерство також закликає японців розглянути можливість вильоту з Росії комерційними рейсами, доки вони доступні.
Зазначається, що японське МЗС підвищило свої рекомендації щодо поїздок до Росії до рівня 3 з чотирирівневої системи попередження.
Станом на неділю близько 2400 японців перебувають в Росії.
Минулого тижня міністерство закордонних справ підвищило рівень небезпеки для районів Росії вздовж кордону з Україною до найвищого рівня, четвертого, закликавши японських громадян, які перебувають там, евакуюватися.