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Росіяни накрили Миколаїв зі "Смерчів", влучили у житлові будинки

Анастасія КалатурПонеділок, 7 березня 2022, 05:25

По Миколаєву вдарили з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: "Суспільне Миколаїв" в TG, "Держспецзв’язку" в TG, ГУ ДСНС України у Миколаївській області в FB

Деталі: Атака сталася о 05:15.

Інформації про наслідки атаки наразі немає.

Оновлено: Згодом в ДСНС повідомили, що ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж. Зокрема виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект").

За попередньою інформацією, по місту били з РСЗО "Смерч".

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Теми: МиколаїввійнаРосія
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