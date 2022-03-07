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"Ні – зоні польотів!": у Варшаві тисячі людей на акції підтримали Україну

Ольга Глущенко Понеділок, 7 березня 2022, 06:18
фото: Укрінформ

У центрі столиці Польщі тисячі людей вийшли на акцію протесту проти війни, яку розпочала Росія проти України.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Мітингувальники вимагали солідарності та дієвої допомоги Україні з боку Заходу, зокрема запровадження безпольотної зони.

 

Учасники акції прийшли з прапорами України, ЄС, вільної Білорусі та плакатами: "Зупиніть війну в Україні", "Закрийте небо над Україною", "Руки геть від України" тощо. Вони скандували: "Київ – Варшава: спільна справа", "Путін – геть!", "Ні – зоні польотів!".

 
 

Серед мітингувальників було багато біженців з України.

Мер Варшави Рафал Тшасковський виступив перед присутніми і підкреслив, що Польща та її столиця завжди будуть солідарними з Україною і підтримуватимуть українців стільки, скільки буде необхідно. Він наголосив, що Путін недооцінив величезного тиску в Європі на уряди і великі корпорації, аби вони допомагали Україні, припиняли свою діяльність в РФ.

"Сьогодні чітко потрібно говорити про європейську перспективу для України, що Україна якомога швидше має стати членом ЄС", - заявив Тшасковський.

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Голова Об'єднання українців у Польщі (ОУП) Мирослав Скірка наголосив, що це війна Росії не лише проти України, а й проти всього вільного світу. Тож весь світ мусить протидіяти злу. Він висловив сподівання, що війна незабаром закінчиться, а відповідальні за неї постануть перед судом у Гаазі.

"Не потрібно чекати, а треба без зволікань оголосити список воєнних злочинців, на руках яких кров українських дітей, адже вони призвели до геноциду", - підкреслив Скірка.

За його словами, також потрібно називати і засуджувати міжнародні корпорації, які попри злочини РФ вирішили залишитися працювати в цій країні. Голова ОУП вважає, що потрібно пікетувати посольства тих країн, які досі не засудили агресію РФ проти України.

З-під стін Палацу культури і науки учасники акції вирушили до посольства Китаю, де провели протест проти мовчазної підтримки Пекіном агресії Путіна в Україні.

 

Теми: ПольщаУкраїнавійна
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