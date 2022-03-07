Британія виділяє Україні додаткові $100 млн

Велика Британія виділить додаткові 100 мільйонів доларів допомоги для підтримки економіки України.

Джерело: сайт уряду Британії

Дослівно: "Велика Британія виділяє додаткові 100 мільйонів доларів безпосередньо для державного бюджету України, щоб пом'якшити фінансовий тиск, викликаний неспровокованим і незаконним вторгненням Росії".

Деталі: Надана допомога може бути використана для забезпечення заробітної плати у бюджетному секторі, а також підтримки соціального захисту і виплат пенсій українцям.

Допомога буде надана через Світовий банк.

Уряд Британії "закликає інших донорів об’єднати свої ресурси… для забезпечення ефективної та швидкої підтримки уряду і народу України", – ідеться в повідомленні.

Крім того, пресслужба уряду Британії повідомляє, що в понеділок прем'єр-міністр зустрінеться з лідерами Канади Джастіном Трюдо і Нідерландів Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні.