12-та доба війни: окупанти створюють гуманітарні кризи і знімають "постановки" – Генштаб

Російські війська далі використовують Білорусь для авіаударів по Україні, обстрілюють мирних жителів і штучно створюють гуманітарну кризу у містах – серед них і Ірпінь.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 понеідлка, 7 березня

Деталі: На 12-ту добу протистояння українського народу російському воєнному вторгненню противник продовжує наступальну операцію проти України.

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З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.

Дослівно: "Діючи підступно, окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, "зелених коридорів", беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.

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Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Мають місце численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників. Також, у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, що створено від першої особи, яка негативно висвітлює діяльність Збройних Сил України".

Деталі: Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон.