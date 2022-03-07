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Папа Римський закликав забезпечити гуманітарні коридори в Україні

Ольга Глущенко Понеділок, 7 березня 2022, 06:11
Папа Римський закликав забезпечити гуманітарні коридори в Україні
Франциск, фото: Getty Images

Папа Римський Франциск закликав до припинення війни в Україні та забезпечення гуманітарних коридорів.

Джерело: Папа Римський Франциск, цитує Радіо Ватикану

Пряма мова: "В Україні течуть ріки крові та сліз. Не йдеться суто про військову операцію, ал про війну, яка сіє смерть, руйнування та злидні.

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Жертв дедалі більше, як і людей, які втікають, особливо, матерів з дітьми.

В цій багатостраждальній країні у драматичний спосіб щогодини зростає потреба в гуманітарній підтримці".

"Звертаюся з переконливим закликом, аби були дійсно забезпечені гуманітарні коридори…"

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"Війна – це божевілля! Зупиніться, будь-ласка!"

Деталі: Папа Римський закликав гарантувати допомогу тим, хто знаходиться в облозі.

Крім того, Франциск закликав до припинення збройного наступу на Україну, "аби переважив здоровий глузд".

Також Папа Римський подякував усім, хто приймає біженців.

Теми: Папа РимськийвійнаУкраїнаРосія
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