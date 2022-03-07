Папа Римський закликав забезпечити гуманітарні коридори в Україні
Папа Римський Франциск закликав до припинення війни в Україні та забезпечення гуманітарних коридорів.
Джерело: Папа Римський Франциск, цитує Радіо Ватикану
Пряма мова: "В Україні течуть ріки крові та сліз. Не йдеться суто про військову операцію, ал про війну, яка сіє смерть, руйнування та злидні.
Жертв дедалі більше, як і людей, які втікають, особливо, матерів з дітьми.
В цій багатостраждальній країні у драматичний спосіб щогодини зростає потреба в гуманітарній підтримці".
"Звертаюся з переконливим закликом, аби були дійсно забезпечені гуманітарні коридори…"
"Війна – це божевілля! Зупиніться, будь-ласка!"
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Деталі: Папа Римський закликав гарантувати допомогу тим, хто знаходиться в облозі.
Крім того, Франциск закликав до припинення збройного наступу на Україну, "аби переважив здоровий глузд".
Також Папа Римський подякував усім, хто приймає біженців.