Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римський закликав забезпечити гуманітарні коридори в Україні

Ольга Глущенко Понеділок, 7 березня 2022, 07:11
Франциск, фото: Getty Images

Папа Римський Франциск закликав до припинення війни в Україні та забезпечення гуманітарних коридорів.

Джерело: Папа Римський Франциск, цитує Радіо Ватикану

Пряма мова: "В Україні течуть ріки крові та сліз. Не йдеться суто про військову операцію, ал про війну, яка сіє смерть, руйнування та злидні.

Жертв дедалі більше, як і людей, які втікають, особливо, матерів з дітьми.

В цій багатостраждальній країні у драматичний спосіб щогодини зростає потреба в гуманітарній підтримці".

"Звертаюся з переконливим закликом, аби були дійсно забезпечені гуманітарні коридори…"

"Війна – це божевілля! Зупиніться, будь-ласка!"

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Деталі: Папа Римський закликав гарантувати допомогу тим, хто знаходиться в облозі.

Крім того, Франциск закликав до припинення збройного наступу на Україну, "аби переважив здоровий глузд".

Також Папа Римський подякував усім, хто приймає біженців.

Теми: Папа РимськийвійнаУкраїнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP не підтримувати свої продукти в РФ

Заступниця держсекретаря США: поки складається враження, що Путін хоче знищити Україну

відеоРосіяни заполонили McDonald's в Москві в останній день роботи закладу

Росія рапортує, що біля Львова своїми ракетами вбила 180 іноземців, нібито "найманців"

відеоЗеленський провідав у лікарні поранених військових

відеоУчасниця Олімпіади поміняла біатлонну рушницю на автомат і пішла захищати Україну

Усі новини...
Папа Римський
Папа Римський відвідав посольство РФ через війну в Україні
Папа Римський із тисячами людей мовчки помолився за Україну
Папа Римський назвав "безумством" можливу війну в Україні
Останні новини
21:05
НАТО слід розглянути всі варіанти усунення Путіна, включно з убивством - британський полковник
21:00
В окупованій Волновасі росіяни вбили капелана ПЦУ
20:59
У Байдена знову відкинули заклик закрити небо над Україною
20:51
Серед загиблих на військовому полігоні Яворівський іноземців немає - Міноборони 
20:49
відеоКіму на день народження подарували міну та судочки з їжею
20:44
оновленоДеталі авіаудару РФ по школі на Миколаївщині: 4 загиблих, 3 постраждалих
20:36
Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP не підтримувати свої продукти в РФ
20:34
В РНБО розповіли, чи може роботодавець звільнити з роботи за неявку під час війни
20:30
Ляшко: аптеки запевнили, що причин підняття цін на ліки нема
20:23
У Кремлі анонсують переговори РФ із Україною в понеділок
Усі новини...