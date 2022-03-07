Росія: серед 4 тисяч затриманих на антивоєнних мітингах є неповнолітні

У 56 містах Росії поліція затримала понад 4300 осіб на акціях протесту проти вторгнення в Україну, серед затриманих є неповнолітні.

Джерело: Reuters, ОВД-Инфо

Дослівно ОВД-Инфо: "6 березня у 56 містах Росії затримали не менше 4000 учасників антивоєнних акцій".

"Відомо багато випадків застосування надмірної сили — поліцейські проводили жорсткі затримання, били дубинками та застосовували електрошокери".

Деталі: Усього з початку протестів проти війни з Україною затримали 12 724 особи у більш ніж 100 містах.

Тисячі протестувальників скандували 6 березня "Ні війні!" та "Ганьба тобі!" – про це свідчать відео, опубліковані у соцмережах опозиційними активістами та блогерами.

У місті Єкатеринбурзі показали затримання десятків протестувальників. Мурал у місті із зображенням Путіна був зіпсований.

Міністерство внутрішніх справ Росії раніше повідомило, що поліція затримала близько 3500 осіб, у тому числі 1700 у Москві, 750 у Санкт-Петербурзі та 1061 в інших містах.

Серед затриманих, за повідомленням, ОВД-Инфо, є щонайменше 13 неповнолітніх, 113 журналістів. Зазнали побиття при затриманні щонайменше 34 особи.

"Сьогодні ми спостерігаємо досить великі протести, навіть у містах Сибіру, де ми рідко бачили таку кількість арештів", - сказала речниця ОВД-Инфо Марія Кузнєцова.